„Corona könnte Branche nachhaltig negativ ändern“

Für Constance Steininger ist die derzeitige Situation nicht nur finanziell schwierig. „Mein Beruf, die Kunst generell, lebt vom Austausch. Dieser findet zur Zeit überhaupt nicht statt. Das macht es manchmal schwierig, nicht zu stagnieren, sondern produktiv zu bleiben“, betont die 26-Jährige. Beim Film war sie bis vor kurzem in Warteposition, ebenso wie viele ihrer Kollegen. „Man hat Hoffnung, dann wird sie wieder genommen. Die Zukunft ist einfach ungewiss“, weiß Steininger. Aus diesem Grund wünscht sie sich Entscheidungen. „Es fehlten vor allem Statements und klare Aussagen. Wenn vermehrt Menschen der Branche, mit Einblick in die Arbeitsabläufe in die Problemlösung involviert werden, könnten Entscheidungen schneller getroffen werden, denn die Ungewissheit ist für jeden am schlimmsten.“