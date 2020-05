Streunerkatzen halten Abstand vor Markt ein

Anstatt an Baby-Elefanten (allein das Wort können viele bereits nicht mehr hören) zu denken, um die Abstandsregelungen brav einzuhalten, kann man sich in Zukunft auch diese philippinischen Streunerkatzen ins Gedächtnis rufen. Denn diese haben sich vor einem Markt auf dem südostasiatischen Inselstaat brav in die Kreis-Markierungen, die den richtigen Abstand anzeigen, gesetzt.