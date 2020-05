Wiener Dinner-Theater öffnet wieder seine Pforten

Das Schönbrunner Stöckl garantiert selbstverständlich für die Einhaltung des gesetzlichen Abstandes. So dürfen Gäste, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, selbstverständlich gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ebenso dürfen befreundete Gäste maximal zu viert an einem Tisch gemeinsam sitzen.

Tickets können per Telefon oder E-Mail bestellt werden und kosten 79 Euro inklusive Viergang-Menü.