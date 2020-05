Innovative Zahnbürste mit künstlicher Intelligenz

Gemeinsam mit Zahnärzten entwickelt, arbeitet die neue Oral-B Genius X mit einer bahnbrechenden Technologie: Sie verbindet jahrlange Forschung mit der Bewertung des individuellen Putzverhaltens. So hilft sie Konsumenten dabei, bessere Putzresultate zu erzielen. Die KI-Technologie screent den täglichen Putzstil des Anwenders und gibt via Oral-B-App präzises, personalisiertes Feedback dazu, welche Bereiche im Mund zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. So wird der Konsument ganz einfach dazu angeleitet, die richtige Putzdauer einzuhalten und mit dem adäquaten Grad an Druck überall und gründlich zu putzen - unabhängig von der eigenen Putzroutine.