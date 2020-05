Nun auch das B72: Crowdfunding, um Club zu retten

In Party-Stimmung ist in der Szene niemand mehr. Ganz im Gegenteil. Verzweiflung schwingt bei jedem mit, mit dem man spricht. Die Clubs der Stadt haben nach wie vor geschlossen, viele fürchten um ihre Existenz. Aus diesem Grund setzen immer mehr auf Crowdfunding, um die trotz Schließung anfallenden Kosten zu stemmen. Nun auch das legendäre B72 in den Wiener Gürtelbögen.