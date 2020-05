Lob und Tadel für den Bund

„Da der Schwerpunkt der Milliarde auf ökologischen und regionalen Projekten liegt, können mit dem Geld Ladestationen für E-Autos und Fotovoltaikanlagen errichtet und beim Bau von Schulen und Kindergärten kann vermehrt auf Klimafreundlichkeit geachtet werden“, so Wolfgang Spitzmüller. Kritik an den Maßnahmen kommt von der SPÖ. „Der Bund will hier den dritten Schritt vor dem Zweiten machen“, so Erich Trummer vom Gemeindevertreterverband. Denn die Gemeinden müssen, um die Förderung auszulösen, 50 Prozent der Investitionssumme selbst bezahlen. Das sei schwierig. Zunächst müsse die Liquidität der Kommunen mit günstigen Bundeskrediten gewährleistet sein.