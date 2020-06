„Hermann“ launcht Schnitzel & Faschiertes

Auch bei HERMANN ist das Schnitzel bereits lange Thema: „Das Schnitzel ist ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Küche. Wir haben einige Jahre geforscht, um das Schnitzel zu perfektionieren. Jetzt ist der Meilenstein geschafft: Ab Mai ist unser Schnitzel österreichweit erhältlich“, so Thomas Neuburger, der mit genauso hohem Engagement wie sein Vater Hermann Neuburger agiert. Mit der Sortimentserweiterung wird ein ehrliches und bodenständiges Gericht den Flexitariern, also all jenen, die ihren Fleischkonsum bewusst reduzieren, des Landes zugänglich gemacht. Einziger Unterschied: Geklopft werden muss das HERMANN Schnitzel aus handgeernteten Kräuterseitlingen, Reis, Rapsöl und Gewürzen nicht mehr. In Mehl gewendet, durch ein aufgeschlagenes Ei gezogen, mit Bröseln versehen und in Öl goldbraun herausgebacken, schmeckt das Schnitzel mit Zitrone gereicht, gewohnt herrlich. So lässt sich der Klassiker der österreichischen Küche in Kürze auf nachhaltige und wesentlich gesündere Form genießen.