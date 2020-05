Bei Fast-Food-Riesen hält man kreativ Abstand

In den sozialen Medien sorgt das Fast-Food-Lokal mit der Aktion für Lacher. Gibt es die riesige Krone aber tatsächlich zum Aufsetzen, wenn man sich Burger und Co. dort bestellt? Nicht wirklich. Das Ganze ist ein einmaliger Marketing-Gag auf Social Media. Die Franchisenehmer zeigen sich aber interessiert an der witzigen Idee.