Naturentdecker bringt auch die Silbercard Plus auf Touren. Mit ihr können über 30 Sehenswürdigkeiten, Museen und Galerien, Naturerlebnisse und Freizeitanlagen kostenlos oder vergünstigt genutzt werden. Dazu zählen unter anderem auch die vergünstigte Benützung der Bergbahn Kellerjoch und der kostenlose Eintritt in das Silberbergwerk Schwaz. Die Vorteile der Silbercard umfassen auch die kostengünstige Benützung der E-Bikes. Drei E-Bike Verleihstationen sind in der Silberregion Karwendel aufgebaut und mit den neuesten Modellen der Citybikes und MTB’s ausgerüstet. Der Urlaub in der Silberregion Karwendel kann kommen!