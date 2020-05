Adrenalinrausch: Wiener Trampolinhallen eröffnen

Ab dem 29. Mai können sich die Actionfans in der Trampolin- und Actionwelt der Stadt, dem „MAXX21“ in Floridsdorf, wieder dem Adrenalinrausch hingeben. In der 1.800 Quadratmeter großen, mit High-End-Trampolinen ausgestatteten, zweistöckigen Halle kann man sich auf XXL-Trampolinfeldern austoben, sein Ballgefühl beim Trampolin-Fußball schärfen oder sich auf dem 800 Quadratmeter großen, postapokalyptischen Spielfeld „LaserMAXX“ ganz im Stil von Mad Max und Co. mit Freuden messen. Hartgesottenen Naturen sei das „Space Spin“ empfohlen. Wie in einem Trainingscamp der NASA rotiert man kopfüber in alle Himmelsrichtungen. Virtuelle Hochspannung mit exklusiven Games verspricht das „VRMAXX“. Ausgestattet mit der neuesten Oculus Rift und eigener Software, verwandelt sich das „MAXX21“ in eine atemberaubende VR-Welt. Gespielt wird kabellos, so ist man frei beweglich und kann gegen lokale Gamer antreten. Wer seine Treffsicherheit in der Realität auf die Probe stellen möchte, kann dies auch im 9. Wiener Gemeindebezirk tun. Ab dem 29. Mai ist das „LaserMAXX“ auf der Roßauer Lände 45 wieder geöffnet. Das nötige „Zielwasser“ gibt’s an der Bar.