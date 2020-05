Band musste zittern: Corona-Test für Corona-Fest

Die Grenze zwischen Österreich und Ungarn ist aktuell noch geschlossen. Will man etwa für berufliche Tätigkeiten einreisen, muss man ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand mit sich führen und beweisen, dass der Test auf SARS-CoV-2 negativ ist. So auch Edvard, Band-Mitglied von Mel Vee. Für einen Auftritt am Donnerstag musste er sich nun einem Corona-Test unterziehen. „I gave my blood for this concert“, postete der Musiker mit einem Augenzwinkern auf Instagram. Kurz darauf gute News für die Fans: Der Test ist negativ! Einer Einreise steht demnach nichts im Wege. Mel Vee wird am 28. Mai in gewohnter Besetzung ihren Sound beim „Corona-Fest“ ab 19 Uhr zum Besten geben.