Kärntens Spitalsärzte gelten als Spitzenverdiener

Fünf Primärversorgungszentren bis 2021

Ein Problem stellen für die Kabeg wie für den Landesrechnungshof Patienten in den Notfallambulanzen dar, für die eine Versorgung durch niedergelassene Ärzte ausreichen würde. Die Kabeg spricht von „massivem Zuwachs an ambulanten Frequenzen vor allem an den Tagesrandzeiten sowie an den Wochenenden“. Grund sei die „nicht-adäquate Versorgung im niedergelassenen Bereich“. Die Landesregierung verwies auf die fünf Primärversorgungszentren, die laut Plan bis Ende 2021 realisiert werden sollen.