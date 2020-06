„Kein sinnloses Gehopse von halbnackten Statisten“

Zum internationalen Release des Albums und der Cubano-Radio-Single „Someone Like You“ von Jazzboe und Daniel Guitar, welche Südamerika und Kuba bereits in den Radios gespielt wird, wurde also gänzlich auf die sonst so gern gezeigten, halbnackten Tänzerinnen verzichtet und stattdessen eine klassische Love-Story gedreht. Mister „Latino Lover“ Daniel Guitar spielt eine rhythmisch heiße Flamenco-Gitarre, die sich mit Latino Beats und Sweet Soul Vocals trifft.