Vienna City Beach Club lädt zu Open-Air-Party

Unter dem Motto „No dancing, but more fun - Just listen to the music and enjoy the beach“ sollen die Gäste trotzdem Partyfeeling genießen, auch wenn mit Mindesabstand ohne Tanzen. „Das Trinken hat uns ja immerhin noch keiner verboten. Deswegen wagen wir dieses spannende Format und hoffen auf rege Teilnahme“, so die Veranstalter.