Die schönsten Freiluft-Lokale in Wien

# Heuriger am Bauernhof



Die Blumengärten Hirschstetten in der Donaustadt sind eines der schönsten Ausflugsziele Wiens. Die Stadtgärtner präsentieren hier ihr Können in verschiedenen Themengärten. Mexiko, Indien, Zengarten, Urwald, Hochzeitsgarten, Spielplätze, Stauden-, Kräuter- und Gemüsegärten. Außerdem wartet ein See inklusive Strand mit Liegen, zahlreiche Tiere und Heuriger am Bauernhof. Dort gibt es ausgezeichnete Weine zu trinken, Bier und kleine Schmankerl. Mitten im Grün lässt sich der Trubel der Stadt schnell vergessen. Geöffnet hat der Heuriger Mittwoch bis Freitag von 13.30 bis 18 Uhr sowie Samstag, Sonn- und Feiertag von elf bis 18 Uhr. Am besten ist er über den Eingang Spargelfeldstraße zu erreichen.