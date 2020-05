Wiener veröffentlichte „Hitler-Kochbuch“

„Nichts macht Hitler kleiner als ein guter Witz über ihn“, verriet der Wiener Andreas Joska der „Krone“ bereits, als sein Projekt noch in Arbeit war. Seit dem Jahr 2016 zerschneidet er Hitlers „Mein Kampf“ in einzelne Buchstaben, um diese in Handarbeit zu einem Kochbuch zusammenzusetzen. Eine Sisyphusarbeit, bei der er aus 1,57 Millionen originalen Buchstaben Rezepte zusammenstellt.