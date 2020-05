10.000 Euro für in Not geratene Kulturschaffende

Ohne Kunst- und Kulturschaffende wäre das Leben äußerst langweilig und farblos. Keine Musik, kein Theater, keine Filme, keine Malereien, keine Festivals, keine Oper - alles, was das Leben schöner macht, wäre nicht mehr da. Das wird durch die Corona-Krise vielen noch deutlicher als zuvor. Um die Künstler des Landes auch während der Pandemie zu unterstützen, wurde der Vorarlberger Verein „theatermobil“ Ende März aktiv. Zwei Mal pro Woche werden Benefizkonzerte auf YouTube ausgestrahlt. Die eingenommenen Spenden kommen Künstlern in Not zugute.