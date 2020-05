Ohne Konsumzwang: CopaBeach startet in die Saison

Insgesamt konnte durch die Neugestaltung des gesamten CopaBeach die Grünfläche im Verhältnis zur versiegelten Fläche um 20 Prozent erhöht werden. Zudem wurden heuer auch neue, große Bäume auf den Liegewiesen gepflanzt, die für mehr Schatten sorgen. Dazu verhelfen die beliebten mediterranen Pflanzen wie Oliven oder Orleander am CopaBeach zu echtem Beach-Feeling. Auch Cooling-Spots wie Nebelduschen oder die „Sommerspritzer“, also Sprühnebelduschen auf den Wasserhydranten, versprechen Abkühlung in in den Sommermonaten.