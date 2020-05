„Kein Versicherungsbetrug, Brand war unerwartet“

Das Feuerinferno auf der Wiener Donauinsel hielt Mittwochvormittag ganz Wien in Atem. Die kürzlich wiedereröffnete Sansibar stand in Flammen. Vier Löschwagen der Feuerwehr taten stundenlang ihr Bestes, um das Feuer zu löschen. Übrig blieb lediglich ein trauriger Anblick: Wo einst Partys gefeiert wurden, ist jetzt nur noch Schutt und Asche auf dem Wasser. Spekulationen und Gerüchte verbreiten sich in der Stadt. Aufgrunddessen veröffentlichten die Betreiber nun ein Statement via Social Media: