Sommerlich: Die Rainbow-Nails sind zurück

Ein bisschen Farbe ins Leben zu bringen, tut vor allem in Krisenzeiten gut. Vielleicht meldet sich genau deswegen der Rainbow-Nails-Trend aus dem Vorjahr in abgeändeter Form wieder zurück. In dieser Saison wird nämlich nicht der komplette Nagel in verschiedenen Farben lackiert, sondern nur ein Teil. Die Variationen dabei sind endlos - und wunderschön.