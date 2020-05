Abstand halten: Sitzparkplätze in New Yorker Park

Die Verantwortlichen im schwer vom Coronavirus getroffenen New York vertrauen anscheinend nicht wirklich auf die Vernunft seiner Bürger, was das Abstand halten betrifft. Deswegen wurden in zwei Parks der US-Großstadt so genannte Sitzparkplätze geschaffen: Aufgemalte Kreise, in denen man sitzen darf - mit genügend Abstand zum anderen Passanten.