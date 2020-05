Österreicherinnen genügen seinen Ansprüchen nicht

In der heutigen Folge von der viel diskutierten TV-Sendung „Das Geschäft mit der Liebe“ feiern die Protagonisten Harals Mosgöller und Karl Berger ihren letzten Abend in Minsk und lassen es in einer Karaokebar noch einmal krachen. Auch Weißrussin Nadja ist gekommen, wird allerdings von Harald Mosgöller missachtet, was ihr gar nicht gefällt. „Für mich ist die Geschichte jetzt beendet. Es reicht mir“, sagt sie unter Tränen. Mosgöller verlässt die Bar mit seiner neuen Bekanntschaft Swetlana. „Du bist mein Mädchen“, meint Mosgöller sichtlich angeheitert. Vor der Ausstrahlung stand er City4U noch Rede und Antwort im Interview.