Kleine Tattoos am Venushügel immer beliebter

Die sogenannten „Arschgeweihe“, Tattoos am unteren Rücken, lagen in den Nullerjahren absolut im Trend. Fast jede junge Frau ließ eines aufblitzen. Heute ist es eher ein Schandfleck. Denn die neue, sexy Stelle befindet sich am Venushügel. Wer sich traut - immerhin muss man sich beim Tätowierer seines Vertrauens doch sehr entblößen und auch die Schmerzen an dieser empfindlichen Stelle sind nicht zu verachten - hat aber ein einmalig heißes Tattoo.