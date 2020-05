43 Prozent der Homosexuellen verheimlichen Liebe

Von Gleichberechtigung können auch in Europa noch viele LGBTI-Personen nur träumen. Obwohl es in Gesetzen klar verankert ist, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Neigung nicht diskriminiert werden dürfen, sieht es in der Realität leider anders aus. Das bestätigt auch eine LGBTI-Studie der „Agentur der Europäischen Union für Grundrechte“. Dafür wurden 140.000 lesbische, schwule, bi- und transsexuelle Männer und Frauen ab 15 Jahren aus mehreren EU-Staaten befragt.