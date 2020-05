Gratis-Eintritt für 100 Besucher im Leopold Museum

Nach einer mehrwöchigen Schließung eröffneten die ersten Wiener Museen bereits am 15. Mai wieder ihre Pforten. Schritt für Schritt folgen weitere. Am 27. Mai kann man etwa das Leopold Museum endlich wieder besuchen. Neben der „Hundertwasser - Schiele“-Ausstellung, die nach einem fulminanten Start Ende Februar bisher nur rund zweieinhalb Wochen zugänglich war, können die Besucher die umfangreiche, sich permanent verändernde Dauerpräsentation „Wien 1900. Aufbruch in die Moderne“ sowie die Schau zum Thema „Deutscher Expressionismus aus den Sammlungen Braglia und Johenning“ bestaunen.