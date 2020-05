DJ im Talk: „Viel Solidarität in Szene zu spüren“

Natürlich, immerhin kommt die nächste Single schon am 29. Mai heraus, da kann ich jetzt schon einiges verraten! Nachdem der letzte Hit gemeinsam mit Charlie Armstrong so gut ankam, war ich natürlich umso motivierter, intensiv am nächsten Song zu arbeiten! Er heißt „Night & Day“ und hat wieder Mitsing-Faktor. Diesmal wird eine Frauenstimme der Fokus sein!