Das sind unsere glücklichen Urlaubsgewinner!

Hier finden Sie ab Do, 21. Mai eine Auflistung unserer glücklichen Gewinner, die von „Römerquelle“ und der „Krone“ in Kooperation mit „meinHotel.at“ auf Urlaub geschickt werden. Zusätzlich erhält jeder Gewinner einen Monatsvorrat an Römerquelle Mineralwasser bestehend aus sechs 6x 1,5L „Römerquelle prickelnd“-Trays, 12x 375ml Römerquelle „bio limo leicht“ sowie 6x 1L Römerquelle „Emotion Limited Edition“.