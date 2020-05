World Recycling Day: Nespresso Package gewinnen!

Wussten Sie zum Beispiel, dass Aluminium nahezu unendlich oft recycelbar ist? Zudem benötigt die Herstellung von recyceltem Aluminium um 95 % weniger Energie als die Herstellung von neuem Aluminium. So werden mit jedem zurückgebrachten Nespresso Recycling-Bag rund 175 g CO 2 Emissionen eingespart. Das entspricht in etwa einem CO 2 -Fußabdruck von sechs Stunden Fernsehen, einer großen Avocado, drei Bananen oder zirka sechs Scheiben Vollkornbrot*.