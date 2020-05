Mit Escape-Room-Spielen der Langeweile entfliehen

# EXIT-Games

Als einer der ersten hat KOSMOS das Konzept von Live-Escape-Rooms auf Bücher und Spiele übertragen und baut konstant das Markenuniversum aus. Es sind bereits zahlreiche EXIT-Spiele erschienen. In verschiedenen Levels, von Anfänger bis Profi, kann man sich dabei diversen Herausforderungen in den unterschiedlichsten Geschichten stellen. So sind die Spieler bei „Der Flug ins Ungewisse“ etwa Teil der Crew eines Passagierfliegers, bei dem aufgrund eines Unwetters Teile der Technik ausfallen. Diese müssen wieder repariert werden um das Flugzeug sicher zu landen. Bei „Das mysteriöse Museum“ besuchen die Spieler das naturhistorische Museum in Florenz, um den Schatz der Santa Maria zu besichtigen. Plötzlich sind sie in einem unglaublichen Abenteuer gefangen. Die müssen die Rätsel des Museums lösen um einen Weg hinauszufinden.