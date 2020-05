Die Hälfte will sofort Restaurant besuchen

Dass die Bevölkerung - wie von der Regierung zu Beginn ja auch forciert - noch sehr verängstigt ist das Coronavirus betreffend, zeigt auch die neueste groß angelegte Falstaff-Umfrage zum Gastro-Start in Österreich. Nur die Hälfte der Teilnehmer, will gleich am Eröffnungswochenende ein Restaurant besuchen. Die anderen 50 Prozent wollen lieber noch abwarten, wie sich die (Ansteckungs-)Lage entwickelt, obwohl mehr als drei Viertel aller Teilnehmer, ihre Wirten sehr vermissen.