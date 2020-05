Endlich: Schikaneder eröffnet mit DJ und Sitzdisco

Nach wochenlangem Warten und harten Zeiten für alle Gastronomiebetreiber ist es am Freitag endlich so weit. Unsere zweiten Wohnzimmer dürfen endlich wieder öffnen. So auch das Schikaneder im vierten Bezirk. Los geht es bereits um 15 Uhr, da es ja bereits um 23 Uhr heißt: Sperrstunde ist.