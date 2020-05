„Digitales Wochenende der Museen“ auf Facebook

Wer bereits dieses Wochenende mehr Abwechslung möchte, kann sich beim virtuellen Angebot bedienen: Facebook lädt am Samstag (16. Mai) und Sonntag (17. Mai) zum „Digitalen Wochenende der Museen“ und bietet Führungen in Video-Form an, um in Zusammenarbeit mit den Museen neue Wege, Kunst- und Kulturinteressierte zu erreichen. Die Videos dauern 10-15 Minuten und werden auf den jeweiligen Facebook-Seiten der Museen geteilt.