600 Swarovski-Steine für die neue „Miss“

Der Künstler Karl Bötel, der dafür bekannt ist, alles mögliche mit Swarovski-Steinen zu verzieren, tat dies nun auch bei der Missen-Krone. Er veredelte das Kronengestell aus London mit zirka 600 Swarovski-Steinen. Insgesamt arbeitete Bötel 40 Stunden an der Krone. Als Einmannbetrieb fertigt er seine Stücke in Handarbeit an und die nächste Miss darf sich über eine schöne Krone freuen.