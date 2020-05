Das sind die besten Flohmärkte in Österreich

Auf unserer Liste darf der größte Flohmarkt Österreichs natürlich nicht fehlen. Seit mehr als 40 Jahren tummeln sich auf dem riesigen Gelände des Flohmarkts am Naschmarkt in Wien unzählige Käufer und Verkäufer. Viele Besucher verbinden einen Einkauf auf dem Naschmarkt, der alles bietet, was das Gourmet-Herz begehrt, mit einer Schnäppchenjagd auf dem Flohmarkt, der jeden Samstag um 6.30 Uhr beginnt. Gut erreichbar ist der Flohmarkt am Naschmarkt dank der Nähe zur Station Kettenbrückengasse der U4.