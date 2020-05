Mit „Römerquelle“ und der „Krone“ in den Urlaub!

Die letzten Wochen waren für niemanden einfach. Wir sind alle über uns hinausgewachsen und zu Helden des Alltags geworden. Und auch Alltagshelden brauchen eine Auszeit! Deshalb möchte „Römerquelle“ - als österreichische Traditionsmarke und aus Verbundenheit zu unserer Gastronomie und Hotellerie - DANKE sagen und gemeinsam der „Krone“ und in Kooperation mit „meinHotel.at“ 100 Urlaube in Österreich verschenken! Zusätzlich erhält jeder Gewinner einen Monatsvorrat an Römerquelle Mineralwasser bestehend aus sechs 6x 1,5L Römerquelle prickelnd Trays, 12x 375ml Römerquelle bio limo leicht sowie 6x 1L Römerquelle Emotion Limited Edition.