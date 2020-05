So bleibt die Haut unter der Gesichtsmaske schön

# Tägliche gründliche Reinigung



Die Haut zu reinigen, sollte immer selbstverständlich sein. Doch gerade beim häufigen Tragen eines MNS ist das Waschen und Klären noch wichtiger. Denn durch das Tragen der Maske, atmen man sich selbst stundenlang an. Durch die Feuchtigkeit haben Bakterien und Schmutz leichtes Spiel, sich auszubreiten. Verstopfte Poren und Unreinheiten sind die Folge. Man sollte also unbedingt das Gesicht mindestens einmal am Tag mit mildem Reinigungsgel waschen. Peelings und Tonics sollten ebenfalls nicht zu aggressiv sein, die Haut ist bereits genügend gereizt. Nach dem Waschen eine Hautschutzcreme gründlich einmassieren. Ein beruhigendes Serum kann man über Nacht einziehen lassen. So wird die Haut optimal mit Feuchtigkeit wertvollen Inhaltsstoffen versorgt.