In Wien: Gratis Pizza für guten Zweck

Sumit Kumar, der die Aktion unterstützt: „Das ist noch nicht alles, Meir Jusupov hat versprochen, dass er alle Spendeneinahmen sowie 1000 Euro von ihm ans St. Anna Kinderspital spenden wird! Solche Aktionen sind zu unterstützen.“ Solange der Vorrat reicht wird am 15. Mai also fleißig Pizza gegessen. Natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsregeln und unter Beachtung der Abstände in der Warteschlange.