Digitales Mega-Event gegen die Arbeitsmarktkrise

Die Corona-Pandemie lässt die heimischen Arbeitslosenzahlen auf ein Rekordhoch steigen. In Österreich sind derzeit mehr als 1,8 Millionen Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit. Viele davon werden auch nach der Krise nicht mehr wie gewohnt an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Der „10.000 CHANCEN“ Job-Day-Online soll helfen und die Möglichkeit bieten, wieder bei Arbeitgebern vorstellig zu werden. Initiator Bernhard Ehrlich wandelt seine innovative Bewerberveranstaltung in ein digitales Mega-Event mit 2.000 bis 3.000 Jobs um.