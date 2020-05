Harry aus Wien: „Sex interessiert mich weniger“

Ich habe Anna schon vor meiner Reise ein halbes, dreiviertel Jahr gekannt. Wir haben uns immer sehr gut verstanden, ständig gechattet. Was für mich in einer Beziehung wichtig ist, sind Ehrlichkeit, Intelligenz und das Lustigsein. Sex interessiert mich weniger. Es ist mir auch egal, ob sie die Schönste oder die Schirchste ist. Wobei, die Schirchste sollte sie nicht unbedingt sein. Zumindest sauber sollte sie sein und Hausverstand haben. Aber die Frauen aus dem Internet haben mich eigentlich nur belogen und betrogen. Geldmäßig und in puncto Zeit. Sie haben mir Zeit gestohlen - doch alles stört mich nicht, ich geb jedem eine Chance.