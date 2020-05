„Begrüßenswerte Alternative in der Übergangsphase“

Der Parkplatz wird nun also zum Festivalgelände. Tickets sind ausschließlich online verfügbar, es wird keine Abendkasse geben, um so wenig Kontakt wie möglich zu den Gästen zu haben. In einem Auto dürfen maximal zwei Personen mitfeiern. Die Musik wird per Radiofrequenz übertragen und gefeiert wird auf einem zugewiesenen Parkplatz im Fahrzeug. Hinausfahren ist nur am Ende der Veranstaltung möglich, also wer einmal drinnen ist, hat nur eine Möglichkeit: Mitfeiern!