„Museum des Hinaufschauens“ in Wien

„Momentan bekommen wir eigentlich täglich neue Einsendungen“, freut sich Gabriel. Er schwärmt: „Manche erforschen für uns die abgelegeneren Ecken der Außenbezirke, aber auch Gegenden, von denen man glaubt, sie schon in- und auswendig zu kennen, halten oft Überraschungen bereit. Eine besonders eifriger Raufschau-Fan deckt zum Beispiel in Begleitung ihres Babys den ganzen dritten Bezirk ab, während ein Herr uns seine über Jahre zusammengetragenen historischen Forschungen zur Kunst am Bau in seinem Grätzl zu Verfügung gestellt hat. So erreicht uns aus den verschiedensten Ecken eine Vielfalt an Einsendungen, was unglaublich viel Freude macht und das Projekt maßgeblich weiterbringt. Es ist schön mitzuerleben, wie unser kleiner Beitrag Leuten hilft ihre Stadt neu wahrzunehmen.“