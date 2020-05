DJ im Talk: „Große Sprünge momentan nicht möglich“

Derzeit plane ich den Juni am Vienna City Beach Club ein wenig um und wir werden eine „No dancing, just listen to the music“ Politik einführen. Wir hoffen sehr, dass wir im Juli langsam aber sicher wieder - natürlich gemeinsam mit den Babyelefanten - mit den Füßen im Sand tanzen dürfen. Ich freue mich übrigens wahnsinnig, endlich die neue Musikanlage am Beach einweihen zu dürfen, das Ganze unter anderem in der neuen DJ-Kanzel und vor der neuen Galerie.