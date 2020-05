Städte schnüren jetzt ihre eigenen Hilfspakete

Spritzige Vorfreude bei Gästen und Betreibern

Dass der Neustart in der Gastronomie gelingt, darauf legt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager in Klosterneuburg großen Wert. In der Blue 7 Lounge geht es etwa am 21. Mai wieder los, bei der Stippvisite während der Vorbereitungsarbeiten gab es für den Stadtchef aber bereits einen Gspritzten als Vorgeschmack – freilich aus regionaler Abfüllung der Weinbaufamilie Pötsch.