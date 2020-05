Die Landeshauptstadt ohne ihre Touristen

Innsbruck in Corona-Zeiten - anders kennen es die beiden italienischen Austauschstudenten Mario und Chiara gar nicht. Ihren Aufenthalt in Tirol haben sie fast gänzlich in der Wohnung verbracht, am Dienstag geht es zurück nach Hause, vorher wird aber noch ein Instagram-Foto vor der Häuserzeile am Marktplatz geknipst.