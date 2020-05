Viele Veranstalter basteln an neuen Terminen

Das Legenden-Turnier am Murhof wurde bereits mit 2. bis 4. Oktober terminisiert - ein Muss für alle Golf-Fans. Ebenso am 4. Oktober soll das Artenschutz-Fest - passend zum Welttierschutztag - im Tierpark Herberstein (im Bild unten das Schloss) stattfinden. Dieser kann ja bereits am Freitag, dem 15. Mai, seine Tore wieder für die Besucher öffnen.