Schutzmasken mit Mussolinis Antlitz in Verona

Souvenirs des „Duce“ sind in Italien verbreitet. In vielen Geschäften von Mussolinis Heimatregion Emilia Romagna werden Büsten des einstigen Machthabers in verschiedenen Größen, T-Shirts, Poster und Fahnen mit Mussolinis Antlitz angeboten. Auch Gläser und Teller mit Slogans des faschistischen Regimes sind zu kaufen. Gefragt sind außerdem Weinflaschen mit Etiketten, auf denen Mussolini abgebildet ist.