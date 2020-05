„Online-Lernen bleibt, wo es möglich ist“

Schrittweises Hochfahren auch bei der FH OÖ für Gesundheitsberufe: Viel Online-Lernen bleibt. Aber Radiotechnologie-Studierende können nur direkt am Gerät lernen, wie sie es bedienen müssen. „Solche Übungen finden in Kleinstgruppen statt“, sagt Leiterin Bettina Schneebauer. Aufnahmetests für die Studiengänge wurden in den letzten Jahren als Großveranstaltung im Linzer Design Center durchgeführt. Heuer laufen die mehrstufigen Aufnahmeverfahren völlig online ab.