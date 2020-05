Stilvoll: Kleidungsstücke mit integrierter Maske

Masken sind das traurige It-Accessiores des Jahres 2020. Es gibt sie bereits in allen Farben, Formen, Mustern und Stoffen. Mittlerweile denkt man beim Verlassen des Hauses ebenso automatisch an den Mund-Nasen-Schutz wie an Schlüssel und Geldbörse. Doch das muss nicht sein.