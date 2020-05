Dokumentarfilmfestival „ethnocineca“ heuer online

Auch im Rahmen der Online Edition werden die fünf Wettbewerbskategorien, in denen 14 Langfilme und zwölf Kurzfilme nominiert sind, vergeben und die Preisgelder ausbezahlt. Für den besten internationalen Langund Kurzfilm des Festivals (IDA bzw. ISA), für den besten österreichischen Film (ADA), für den besten Nachwuchsfilm (ESSA) und - als Hommage an die Wurzeln der ethnocineca - für den besten ethnographischen Film (EVA). Die PreisträgerInnen 2020 werden am 11. Mai bekanntgegeben.