Café Hildebrandt kocht täglich für Alltagshelden

Wie alle Gastronomiebetriebe in Österreich hat auch das Café Hildebrandt in Wien seit Mitte März geschlossen. Doch anstatt an der Situation zu verzweifeln und dank finanzieller Rücklagen, hat sich Chef Daniel dazu entschlossen, den Alltagshelden der Corona-Krise eine Freude zu bereiten. Deswegen kocht sein Team täglich Menüs und liefert es anschließend gratis an Supermärkte, Apotheken und Krankenhäuser aus. Wer das Café Hildebrandt bei dieser schönen Aktion unterstützen möchte, kann sich der Crowdfunding-Kampagne anschließen.